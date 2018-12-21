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Песков назвал беспрецедентным звонок госсекретаря США главному раскольнику украинской церкви

© РИА Новости. Сергей Гунеев
21 декабря. Interfax-Russia.ru - Беспрецедентным вмешательством в дела православной церкви является звонок госсекретаря США главному раскольнику украинской церкви, заявляют в Кремле.

"Мы видим беспрецедентные проявления. Сегодня, кстати, Путин говорил, упоминал о них. Возьмите, например, звонок государственного секретаря США позавчерашний главному раскольнику Украинской православной церкви. Ранее в истории мировой дипломатии таких примеров мы не встретили бы", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью в программе "Большая игра" на Первом канале.

Это беспрецедентное явление, отметил Д.Песков. "Такое политико-дипломатическое вмешательство в межцерковные отношения - вещь доселе невиданная и неслыханная. Да, вы правы, в этой части провокация удалась", - отметил он.

По словам пресс-секретаря, "американцам некуда деваться". "Вашингтон должен поддерживать Порошенко. На реальное положение дел Вашингтон вынужден закрывать глаза, что он и делает. И мы нисколько не сомневаемся и не тешим себя надеждами, что такая позиция будет продолжаться и дальше", - сказал представитель Кремля

При этом он добавил: "Самое опасное в этой ситуации - это то, что сам президент Порошенко будет идти на дальнейшее обострение ситуации с тем, чтобы воспользоваться этим в своих электоральных интересах".

Отношения России и США в данный момент стали заложниками провокации, устроенной украинскими властями в Керчи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Действительно наши двусторонние российско-американские отношения сейчас находятся в положении жертвы той провокации, которую устроила украинская сторона вблизи Керчи", - сказал Д.Песков в интервью программе Первого канала "Большая игра".

Он отметил, что находящиеся в бедственном состоянии российско-украинские отношения усугубились в связи с появлением элемента предвыборной кампании.

"Президенту Порошенко нужно любыми способами нарабатывать себе рейтинг, который оставляет желать лучшего по сравнению с теми, кто занимает опережающие его строки в рейтинге, что он собственно и делает, и мы все это видим невооруженным глазом", - отметил Д.Песков.

При этом он подчеркнул, что П.Порошенко не удается инициировать давление на Россию, которое способно вынудить Москву отказаться от своих "красных линий". "Ответ однозначный - нет. И президент Путин об этом говорил много раз", - сказал Д.Песков

В связи с этим, добавил пресс-секретарь, В.Путин "последователен в своей оценки той провокации, которая произошла на входе в Азовское море"

Комплекс двусторонних российско-американских отношений не настолько устойчив, как национальные интересы РФ, заметил пресс-секретарь президента.

"Он гораздо более хрупок под воздействием этих провокаций. Тем более, к сожалению, Вашингтон должен нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его слабые достаточно электоральные позиции", - отметил Д.Песков.

Он добавил: "Слишком много денег вложено в Украину, слишком много денег вложено в переворот на Украине, слишком много денег вложено в то, чтобы оправдать этот переворот. Это должно как-то окупиться, принести какие дивиденды".

Но это, отметил Д.Песков, "не очень получается". "Поэтому ситуацию нужно "спасать" изо всех сил", - сказал он.

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