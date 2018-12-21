|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
21.12.18 08:51
Песков назвал беспрецедентным звонок госсекретаря США главному раскольнику украинской церкви
"Мы видим беспрецедентные проявления. Сегодня, кстати, Путин говорил, упоминал о них. Возьмите, например, звонок государственного секретаря США позавчерашний главному раскольнику Украинской православной церкви. Ранее в истории мировой дипломатии таких примеров мы не встретили бы", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью в программе "Большая игра" на Первом канале.
Это беспрецедентное явление, отметил Д.Песков. "Такое политико-дипломатическое вмешательство в межцерковные отношения - вещь доселе невиданная и неслыханная. Да, вы правы, в этой части провокация удалась", - отметил он.
По словам пресс-секретаря, "американцам некуда деваться". "Вашингтон должен поддерживать Порошенко. На реальное положение дел Вашингтон вынужден закрывать глаза, что он и делает. И мы нисколько не сомневаемся и не тешим себя надеждами, что такая позиция будет продолжаться и дальше", - сказал представитель Кремля
При этом он добавил: "Самое опасное в этой ситуации - это то, что сам президент Порошенко будет идти на дальнейшее обострение ситуации с тем, чтобы воспользоваться этим в своих электоральных интересах".
Отношения России и США в данный момент стали заложниками провокации, устроенной украинскими властями в Керчи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Действительно наши двусторонние российско-американские отношения сейчас находятся в положении жертвы той провокации, которую устроила украинская сторона вблизи Керчи", - сказал Д.Песков в интервью программе Первого канала "Большая игра".
Он отметил, что находящиеся в бедственном состоянии российско-украинские отношения усугубились в связи с появлением элемента предвыборной кампании.
"Президенту Порошенко нужно любыми способами нарабатывать себе рейтинг, который оставляет желать лучшего по сравнению с теми, кто занимает опережающие его строки в рейтинге, что он собственно и делает, и мы все это видим невооруженным глазом", - отметил Д.Песков.
При этом он подчеркнул, что П.Порошенко не удается инициировать давление на Россию, которое способно вынудить Москву отказаться от своих "красных линий". "Ответ однозначный - нет. И президент Путин об этом говорил много раз", - сказал Д.Песков
В связи с этим, добавил пресс-секретарь, В.Путин "последователен в своей оценки той провокации, которая произошла на входе в Азовское море"
Комплекс двусторонних российско-американских отношений не настолько устойчив, как национальные интересы РФ, заметил пресс-секретарь президента.
"Он гораздо более хрупок под воздействием этих провокаций. Тем более, к сожалению, Вашингтон должен нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его слабые достаточно электоральные позиции", - отметил Д.Песков.
Он добавил: "Слишком много денег вложено в Украину, слишком много денег вложено в переворот на Украине, слишком много денег вложено в то, чтобы оправдать этот переворот. Это должно как-то окупиться, принести какие дивиденды".
Но это, отметил Д.Песков, "не очень получается". "Поэтому ситуацию нужно "спасать" изо всех сил", - сказал он.
|
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket