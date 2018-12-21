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21.12.18 09:09
РФ возьмет пусковые установки США в Европе под прицел в случае их выхода из ДРСМД
"За выходом из ДРСМД потенциально может стоять размещение ракет средней и меньшей дальности в европейских странах, так, как это было во время холодной войны", - сказал он в эфире "Первого канала"
"Размещение там этих ракет и их потенциальное нацеливание в сторону Российской Федерации приведет к тому, что РФ, с тем, чтобы создать паритет, возьмет эти пусковые установки под прицел своим ракетным арсеналом" - продолжил Д.Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал курьезным твит президента США Дональда Трампа о том, что Россия и другие участники сирийского процесса якобы не хотят выхода войск США из этой страны.
"Появился новый "твит" президента Трампа. Он весьма любопытный. Президент Трамп пишет о том, что наверняка и русские, и сирийцы, и остальные ... на самом деле не хотят, чтобы американцы выходили из Сирии. Они не хотят дескать, чтобы американцы выходили из Сирии, потому что им самим придется бороться с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация)", - сказал Д.Песков в интервью программе "Большая игра" на первом канале.
"Это очень любопытный и курьезный "твит"", - добавил он.
"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.
Д.Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно говорили, что нахождение американских военных и боевые операции американских самолетов на территории Сирии не соответствуют и противоречат международному праву.
"Президент Путин подтверждал сам публично информацию о том, что когда израильтяне просили отодвинуть от границы иранские вооруженные соединения и Россия вместе с иранскими партнерами проделала такую работу, в результате иранцы отошли от границы почти на 100 километров, местами и более, американцы должны были определенные районы Сирии покинуть. такое было обещание в ответ на такие действия. Это обещание не было выполнено", - сказал Д.Песков.
"Мы все знаем ситуацию в некоторых секторах, находящихся под контролем США, где и гуманитарная катастрофа, и происходит вооружение и перевооружение террористических группировок, где тренируются новые боевики, где местное население находится без возможности получать медицинскую помощь или даже просто покинуть этот район. Я имею в виду район, который прилегает к иордано-иракской границе", - добавил он.
По словам Д.Пескова, нахождение американцев на сирийской земле не способствует выходу на политико-дипломатическое урегулирование.
"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.
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