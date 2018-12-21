Глава Улан-Баторской железной дорог отстранен от должности из-за уголовного дела

21.12.18 09:17

© РИА Новости. Андрей Старостин

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Монголии привлекла начальника Улан-Баторской железной дороги в качестве обвиняемого по делу о злоупотребление служебным положением и отмыванию денег, сообщает национальное агентства "Монцамэ".

"Суд принял решение о приостановлении его (начальника - ИФ) деятельности и выполнения им служебных обязанностей на должности начальника АО "Улан-Баторская железная дорога", наложении запрета на выезд за границу", - пишет агентство.

Ранее, как уточняется, полиция начала расследование в отношении начальника дороги по делу об отмывании денег. Как предполагается, глава Улан-Баторской железной дороги вместе с родным братом провел операции на $7,5 млн через офшорную компанию, зарегистрированную в Гонконге.

АО "Улан-Баторская железная дорога" - совместное предприятие "Российских железных дорог" и Монголии.