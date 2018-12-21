В контексте Крыма Турция и Израиль не согласны с позицией России - Песков

21.12.18 09:48

© РИА Новости. Андрей Иглов

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Москва надеется со временем убедить Анкару и Тель-Авив в своей правоте в позиции по Крыму, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В контексте Крыма ни Анкара, ни Тель-Авив по-прежнему не готовы согласиться с нашими доводами об абсолютном соответствии международному праву процесса воссоединения Крыма с Россией и неприменимости здесь каких-либо иных терминов, но мы надеемся, что со временем нам удастся убедить наших партнеров и в Турции, и в Израиле в правоте того волеизъявления, которое было сделано крымчанами несколько лет назад", - сказал Д.Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.