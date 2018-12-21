Выводы докладчика ОБСЕ о нарушениях прав человека в Чечне лживы - власти республики

21.12.18 09:54

© РИА Новости. Саид Царнаев

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Чечни назвали предвзятым и беспочвенным доклад так называемого "Московского механизма" Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о нарушениях в республике прав человека, в том числе людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Ничего нового в докладе нет. Пересказ содержания публикаций. Доклад носит ярко выраженный предвзятый характер, он не основан на глубоком изучении реального состояния дел в области обеспечения прав человека", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

Он напомнил, что по материалам публикаций "отдельных СМИ ранее надзорными органами проведены проверки, которые не подтвердили сообщения о массовых нарушениях прав человека".

"Мы расцениваем происходящее как массированную информационную атаку на Чечню и Россию с целью создать в глазах мирового сообщества видимость отсутствия демократии, свободы СМИ, преследования по признакам нетрадиционной ориентации", - сказал А.Каримов.

По его словам, масштаб происходящего и вовлечённые в эту кампанию силы дают основание полагать, что организаторы направили на кампанию огромные суммы. Тысячи туристов и представители иностранных делегаций, посещающие республику, имеют возможность беспрепятственно ездить в любые населенные пункты, общаться с населением".

"Они наглядно видят, что все разговоры о гонениях носят ярко выраженный характер лжи и не имеют под собой никакой почвы", - подчеркнул пресс-секретарь главы Чечни.

Он указал, что руководитель республики "Рамзан Кадыров неоднократно говорил, что двери Чечни открыты для тех, кто желает изучить ситуацию, а не ставит перед собой цель искажать действительность".

Ранее сообщалось, что группа из 16 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в четверг призвала Россию "обеспечить полное соблюдение всеми чеченскими властями, в том числе правоохранительными органами и службами безопасности, внутреннего законодательства России и ее международных обязательств в области прав человека".

Об этом говорится в совместном заявлении стран-членов ОБСЕ по экспертному докладу "московского механизма" о серьезных нарушениях прав человека в Чечне. Доклад подготовил австрийский юрист, профессор в области международного права Вольфганг Бенедек - он отвечает за работу так называемого московского механизма, который запустили в отношении России в ноябре этого года. Под заявлением подписались представители таких стран как Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швеция и Эстония.