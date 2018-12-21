Ленэнерго запустило интеллектуальную электросеть во Всеволожском районе Ленобласти

21.12.18 15:55

© РИА Новости. Алексей Даничев

21 декабря. Interfax-Russia.ru - ПАО "Ленэнерго" ввело в эксплуатацию первый в Ленинградской области автоматизированный район электросетей на базе Всеволожского РЭС; нововведение позволит локализовать аварийные участки сетей без отключения остальных потребителей.

Торжественный пуск оборудования состоялся в пятницу. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что ввод "умной сети" производится в рамках реализации программы "Цифровая экономика".

"Умные сети" позволяют сегодня в режиме онлайн управлять всем энергохозяйством, видеть все нюансы, которые появляются по ходу передачи и потребления электроэнергии, понимать и компенсировать пиковые нагрузки. В итоге это позволяет обеспечивать практически бесперебойное снабжение энергетикой промышленных и сельхозпредприятий, а самое главное - жителей", - подчеркнул А.Дрозденко.

В свою очередь генеральный директор "Ленэнерго" Андрей Рюмин отметил, что объем вложений в проект составил порядка 200 млн рублей. До 2030 года компания направит на цифровизацию сетей в Петербурге и Ленинградской области 50 млрд рублей.

"Если эффективность этого проекта будет практически доказана, через несколько месяцев мы это поймём, мы транслируем это сначала на Кингисеппский район, и дальше на все районы Ленинградской области", - сказал А.Рюмин.

Как отмечается в материалах пресс-службы "Ленэнерго", ввод интеллектуальной электросети Всеволожского района направлен на усиление надежности электроснабжения, снижение частоты и длительности отключений потребителей, снижение уровня коммерческих потерь электрической энергии. Главным преимуществом интеллектуальной сети является её способность локализовать повреждённый участок без отключения остальных потребителей.

В рамках проекта установлены 64 коммутационных аппарата (реклоузера), анализирующие режимы работы сети с возможностью интеграции в единую информационную систему управления, а также 50 комплектов индикаторов определения места повреждения. Модернизировано оборудование 21 центра питания.

Во Всеволожском районе Ленинградской области проживают 262 тыс. человек, располагаются несколько индустриальных парков и ряд промышленных предприятий. Протяженность линий электропередачи в районе составляет порядка 3,5 тыс. км, работают почти 1,4 тыс. трансформаторных подстанций. Энергопотребление района составляет 7,37 тыс. МВт.