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21.12.18 10:21

Авиарейсы в Симферополь будут субсидироваться по 11 маршрутам в 2019 году

© РИА Новости. Олег Золото
21 декабря. Interfax-Russia.ru - Авиарейсы в Симферополь (Крым) и обратно в 2019 году будут субсидировать по 11 из 63 возможных маршрутов, на эти цели планируется направить 572 млн рублей, говорится в материалах Росавиации.

Речь идет о направлениях Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Воронеж, Волгоград (размер субсидии на одного пассажира составит по 2 тыс. рублей, предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении - 2,5 тыс. рублей), Самара (субсидия - 2,7 тыс. рублей, предельная величина - 3,375 тыс. рублей), Екатеринбург, Челябинск (субсидия - 3 тыс. рублей, спецтариф- 3,75 тыс. рублей), Новосибирск (субсидия - 4,8 тыс. рублей, спецтариф - 6 тыс. рублей), Томск, Кемерово (субсидия - 5 тыс. рублей, спецтариф - 6,25 тыс. рублей) и Магадан (субсидия - 10 тыс. рублей, предельная величина спецтарифа - 12,5 тыс. рублей).

Льготные перевозки в Крым выполнят 5 авиакомпаний: "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), "Сибирь", "Азимут" и "Нордавиа".

Предполагается, что билеты по спецтарифам будут доступны в течение всего года. Их могут приобрести граждане РФ младше 23 и старше 55 лет (мужчины - старше 60 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

В настоящее время в России действуют четыре программы поддержки внутренних авиаперевозок - на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь (утверждены одним постановлением), а также межрегиональных рейсов.

Рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении будут субсидироваться в 2019 году по 90 маршрутам, их будут выполнять восемь авиакомпаний, которые подали соответствующие заявки. Всего, согласно постановлению правительства, может быть просубсидирован 161 дальневосточный маршрут. Льготные авиаперевозки в Калининград и обратно будут выполнять шесть перевозчиков по семи из семи возможных маршрутов.

В целом в программе участвуют десять авиакомпаний: "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), "Уральские авиалинии", "АЛРОСА", "Сибирь", "Азимут", "Якутия", NordStar, "Нордавиа", "ЮТэйр" (MOEX: UTAR), "ИрАэро". Общий объем выделяемых им субсидий составляет 3,8 млрд рублей. Согласно постановлению, 75% от этой суммы (2,9 млрд рублей) направляется на дальневосточные рейсы, 15% - на полеты в Симферополь, 10% (381 млн рублей) - в Калининград.

В бюджете на 2018 год на субсидируемые рейсы было предусмотрено 7,2 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей - на дальневосточные рейсы. При этом участвующий в программе "Аэрофлот" дважды за год приостанавливал продажи льготных билетов в ДФО, ссылаясь на полное освоение субсидий. Для возобновления продаж более 600 млн рублей были перераспределены из неосвоенных средств других программ, 400 млн рублей пришлось выделять из Резервного фонда правительства.

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