Роскомнадзор начинает проверку BBC в ответ на действия британских властей в отношении RT

21.12.18 10:32

© РИА Новости. Сергей Пятаков

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор в ответ на вынесение британским Ofcom решения о нарушении RT правил вещания заявил о начале проверки канала BBC World News, а также ресурсов канала в интернете.

"В связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания, Роскомгнадзор начинает проведение контрольных мероприятий в отношении канала BBC World News, распространяемого на территории РФ, а также в отношении ресурсов Би-би-си в сети интернет, на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.