Губернатор Ленобласти обсудит с руководством "Газпрома" проблему газоснабжения Северного Приладожья

21.12.18 10:43

© РИА Новости. Григорий Сысоев

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко планирует в ближайшее время встретиться с руководством ПАО "Газпром" и обсудить проблему газоснабжения Северного Приладожья.

Как сообщил А.Дрозденко журналистам в пятницу, основная проблема заключается в том, что компрессорная станция (КС) "Северная" выработала свой объем мощности и требует реконструкции.

"И для того, чтобы газифицировать часть Ленинградской области и прежде всего Приозерский район, часть Выборгского района и часть Петербурга, которая находится на границе с Выборгским районом, требуется реконструкция КС "Северная", - сказал губернатор.

Он выразил уверенность, что программа газоснабжения этой части региона будет восстановлена, если реконструкция будет произведена в сжатые сроки.

"Пока мы с "Газпромом" говорим о том, чтобы восстановить программу газификации, наверстать упущенное время и основную газификацию сделать Приозерского района. До конца 2019 года - третий этап, и до середины 2020 года - четвертый этап. Я буду в ближайшие дни встречаться с руководством "Газпрома" и эту тему обсуждать", - отметил глава Ленобласти.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин намерен изучить вопрос газификации Северного Приладожья (Карельский перешеек), на задержки в процессе которой обратил его внимание журналист из областного издания в ходе ежегодной пресс-конференции в четверг.