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21.12.18 10:54
Долги работникам хлебозавода "Черкизово" выплатят в размере 28 млн рублей до конца недели
"Мы выплачиваем последний рубль задолженности "Настюши" (торговый дом, дочерняя компания ОАО "Черкизово" - ИФ) перед людьми. Порядка 28 млн руб. мы (...) выплатим", - сказал С.Щедрин.
Он пояснил, что выплаты продлятся до конца рабочей недели.
"Это технический момент, сами средства уже отфондированы. Вопрос решен", - добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что по материалам прокурорской проверки в отношении руководителей торгового дома "Настюша" - одного из крупнейших производителей хлебопродуктов в России, возбуждено уголовное дело по статье "длительная невыплата заработной платы".
Работники завода объявили голодовку.
В среду мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter, что комбинат "Черемушки" возьмет под управление хлебозавод "Черкизово", что позволит выплатить его работникам зарплату.
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