Вторая жизнь: океанологи разработали план реабилитации косаток и белух из бухты Средняя
  
Последние клиенты: вывезти всех туристов "Жемчужной реки" из Китая планируется 21 декабря
   
По американскому сценарию: США снимут санкции с части компаний Олега Дерипаски
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
21.12.18 10:54

Долги работникам хлебозавода "Черкизово" выплатят в размере 28 млн рублей до конца недели

© РИА Новости. Владимир Трефилов
21 декабря. Interfax-Russia.ru - Кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" выделит 28 млн руб. на возмещение долгов по заработной плате работникам столичного хлебозавода "Черкизово", сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Черемушек" Сергей Щедрин.

"Мы выплачиваем последний рубль задолженности "Настюши" (торговый дом, дочерняя компания ОАО "Черкизово" - ИФ) перед людьми. Порядка 28 млн руб. мы (...) выплатим", - сказал С.Щедрин.

Он пояснил, что выплаты продлятся до конца рабочей недели.

"Это технический момент, сами средства уже отфондированы. Вопрос решен", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что по материалам прокурорской проверки в отношении руководителей торгового дома "Настюша" - одного из крупнейших производителей хлебопродуктов в России, возбуждено уголовное дело по статье "длительная невыплата заработной платы".

Работники завода объявили голодовку.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter, что комбинат "Черемушки" возьмет под управление хлебозавод "Черкизово", что позволит выплатить его работникам зарплату.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.12.18 11:52
Мэр Москвы назвал запуск экспрессов до Одинцово началом проекта МЦД-1
.
  21.12.18 11:41
Новые дома по реновации построят в районе Хорошево-Мневники к 2022 году
.
  21.12.18 11:27
Встретить Новый год можно будет на пяти площадках ВДНХ в Москве
.
  20.12.18 11:42
Собянин открыл станцию "Беломорская" на Замоскворецкой линии метро
.
  20.12.18 11:37
Столичные власти предложили удвоить штраф за неоплату парковки до 5 тыс. рублей
.
  20.12.18 11:29
Цены на живые ёлки на столичных ёлочных базарах сопоставимы с прошлым годом
.
  20.12.18 11:18
"Холодное полнолуние" можно будет увидеть в Москве 22 декабря
.
  20.12.18 08:52
Станция "Беломорская" откроется для пассажиров в Московском метро
.
  19.12.18 16:45
Около 6 тыс. находок сделали в 2018 году археологи при благоустройстве улиц Москвы
.
  19.12.18 16:25
"Победа" в марте откроет рейсы в Бельгию


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket