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21.12.18 11:00
Совет Федерации одобрил частичную декриминализацию статьи УК РФ о репостах
Закон, инициированный президентом РФ, предусматривает декриминализацию совершённого впервые преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ.
Эта часть статьи предусматривает наказание от штрафа в размере 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы за "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".
Вынесенный на обсуждение Совфеда закон предусматривает отказ от привлечения к уголовной ответственности за такие деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.
Уголовно наказуемыми будут признаваться только те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года. Это касается, в том числе, и ответственности за репосты.
"Анализ правоприменительной практики показывает, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные ч.1 ст. 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" Уголовного кодекса РФ, является обоснованным", - говорится в пояснительной записке к документу.
В сопроводительных материалах отмечается, что пленум Верховного суда РФ в постановлении от 20 сентября этого года, касающегося судебной практики по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности, указал судам, в том числе "на необходимость исходить из характера и степени общественной опасности содеянного".
Закон оставляет без изменений предусмотренное в настоящее время в 282-й статье уголовное наказание за подобные действия, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения; лицом с использованием своего служебного положения; организованной группой.
Поправки в 282-ю статью УК РФ подготовлены одновременно с изменениями в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Поправки в КоАП вводят новую статью "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и устанавливают наказание в виде штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательных работ на срок до 100 часов, или административного ареста на срок до 15 суток, на юрлиц - от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.
К административной ответственности будут привлекаться лица, которые совершили данное правонарушение впервые при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных в части 2 статьи 282 УК РФ (совершение деяния с применением насилия или с угрозой его применения, с использованием служебного положения либо организованной группой).
Закон о декриминализации будет иметь обратную силу - подпадающие под его действие приговоры по ч. 1 статьи 282 должны быть отменены, а возбужденные дела остановлены.
Устанавливается годичный срок давности привлечения к ответственности за рассматриваемые деяния (в настоящее время этот срок составляет три месяца).
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