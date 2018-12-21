Археологические ценности уровня "скифского золота" передали в крымский музей

21.12.18 11:13

© РИА Новости. Дмитрий Коробейников

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Две сотни археологических ценностей, изъятых у "черных копателей", получил в пятницу Центральный музей Тавриды (Симферополь) от крымского управления Федеральной службы безопасности.

"Это примерно 200 предметов оценочной стоимостью около двух миллионов долларов. Находки отчасти компенсируют потери голландской коллекции (так называемого скифского золота - ИФ). Ценность сопоставима", - сказал "Интерфаксу" директор музея Андрей Мальгин.

Большинство переданных предметов относятся к периоду поздней античности: со II века до нашей эры до IV века нашей эры. Находки отражают историю региона в эпоху Римской империи и Великого переселения народов. Среди них - золотые и серебряные украшения, посуда из керамики и стекла, а также монеты.

Инициатором передачи в музей вещественных доказательств по уголовным делам "черных копателей" стало министерство культуры Крыма. Чиновники обратились в суд, он признал изъятые ценности собственностью России.

Как сообщалось, четыре крымских музея, в числе которых Центральный музей Тавриды, направили в феврале 2014 года в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море" - коллекцию из двух тысяч предметов, из них более 500 экспонатов - артефакты из "скифского золота". В составе экспозиции также были предметы из музея в Киеве.

Поскольку Нидерланды не признают присоединение Крымского полуострова к России, возник вопрос, кому возвращать коллекцию после закрытия выставки в августе 2014 года. В иске крымских музеев к голландскому музею Алларда Пирсона содержалось требование вернуть ее в Крым.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" из крымских музеев принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев. Музеи Крыма в январе 2017 года подали апелляционную жалобу.

Оценочная страховая стоимость "скифского золота", составляет около 2 млн евро, реальная стоимость экспонатов намного выше, говорила министр культуры Крыма Арина Новосельская.