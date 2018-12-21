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21.12.18 11:41
Новые дома по реновации построят в районе Хорошево-Мневники к 2022 году
"На территории Мневниковской поймы подобраны два участка общей площадью 21,1 га для строительства жилья по программе реновации. Здесь будет построено жилье общей площадью квартир 166,8 тыс.кв.м", - сказал А.Бочкарев "Интерфаксу" в пятницу.
По его словам, строительство "стартовых" жилых домов, а также социальной, инженерной инфраструктуры на территории Мневниковской поймы планируется завершить к 2022 году.
"Стоит отметить, что новое жилье для переселенцев появится в непосредственной близости от станции метро "Мневники" Большой кольцевой линии метро, которая откроется уже в 2021 году", - добавил А.Бочкарев.
Принятая летом 2017 года программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает расселение и снос 5 тыс. 171 дома (свыше 350 тыс. квартир). Программа затронет более 1 млн москвичей. По оценкам властей, всего в рамках реновации в городе построят около 40 млн кв.м жилья.
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