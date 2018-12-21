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21.12.18 11:41

Новые дома по реновации построят в районе Хорошево-Мневники к 2022 году

© РИА Новости. Сергей Венявский
21 декабря. Interfax-Russia.ru - Для переселения жителей домов, сносимых по программе реновации в районе Хорошево-Мневники, планируется построить более 166 тыс. кв.м. жилья в Мневниковской пойме, сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"На территории Мневниковской поймы подобраны два участка общей площадью 21,1 га для строительства жилья по программе реновации. Здесь будет построено жилье общей площадью квартир 166,8 тыс.кв.м", - сказал А.Бочкарев "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, строительство "стартовых" жилых домов, а также социальной, инженерной инфраструктуры на территории Мневниковской поймы планируется завершить к 2022 году.

"Стоит отметить, что новое жилье для переселенцев появится в непосредственной близости от станции метро "Мневники" Большой кольцевой линии метро, которая откроется уже в 2021 году", - добавил А.Бочкарев.

Принятая летом 2017 года программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает расселение и снос 5 тыс. 171 дома (свыше 350 тыс. квартир). Программа затронет более 1 млн москвичей. По оценкам властей, всего в рамках реновации в городе построят около 40 млн кв.м жилья.

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