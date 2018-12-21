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Мэр Москвы назвал запуск экспрессов до Одинцово началом проекта МЦД-1

© РИА Новости. Илья Питалев
21 декабря. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Максим Акимов, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров в пятницу открыли движение скоростных пригородных поездов-экспрессов Москва - Одинцово.

Запуск таких поездов на Смоленском направлении Московской железной дороги стал возможным благодаря строительству третьего главного пути.

"Запущены скоростные электрички и от Одинцово до Белорусского вокзала можно будет доехать за 20 минут - это один из этапов большой работы", - сказал журналистам С.Собянин.

Он поблагодарил правительство московской области и РЖД за совместную конструктивную работу по развитию Московского транспортного узла.

"За последние годы был реализован ряд проектов, связанных с обустройством железных дорог: прокладка новых путей, закупка нового подвижного состава, который наполовину обновился за эти годы. Все это дало возможность с миллиона пассажиров пригородного сообщения (в сутки - ИФ) увеличить поток до 2,2 млн, включая МЦК", - отметил мэр Москвы.

По его словам, следующим этапом станет создание Московских центральных диаметров, связывающих железнодорожным транспортом различные районы Москвы и области через центральную часть города.

Таким образом, по словам С.Собянина, пассажиропоток железных дорог столицы увеличится до 3 млн человек в сутки, что составляет треть от нынешнего пассажиропотока метрополитена.

"Это гигантская, громадная работа. Я думаю, если сравнивать с другими мегаполисами мира, то это крупнейший проект в мире и он четко направлен на удовлетворение потребностей пассажиров, снижение нагрузки на другие линии, на автомобильные дороги", - добавил мэр Москвы.

До конца 2019 года на участке Москва - Одинцово планируется завершить строительство четвертого главного пути, и в конце следующего - начале 2020 года будет открыта линия наземного метро МЦД-1 "Одинцово - Лобня" длиной 52 км с 28 станциями.

С запуском 18 дополнительных пар поездов на маршруте Москва - Одинцово интервал движения в часы-пик будет сокращен с 6,5 до 5,5 мин., а время в пути экспрессов сократится с 28 до 21 мин.

Обслуживать этот участок будут новые поезда повышенной комфортности, лобовая часть которых имеет современную аэродинамическую форму, а гладкий кузов без наружных гофр делает поезд не доступным для зацеперов. В салоны поездов установлены эргономичные сидения, работает система климат-контроля и видеонаблюдения Новые поезда приспособлены для комфортного проезда инвалидов - колясочников.

Ожидается, что в 2019 году пассажиропоток на этом направлении железной дороги вырастет со 144 до 150 тыс. в сутки, а населенность поездов в часы-пик уменьшится со 160% до 130%.

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