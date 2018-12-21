Трое жителей Удмуртии умерли, выпив жидкость для розжига

21.12.18 12:15

© РИА Новости. Алексей Куденко

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Следователи управления СКР по Удмуртии проводят проверку по факту смерти троих мужчин после употребления жидкости для розжига, сообщает пресс-служба управления в пятницу.

"По данным проверки, три жителя Селтинского района в возрасте 47, 54 и 59 лет совместно употребляли жидкость для розжига угля, которая содержит в своем составе токсичные вещества и не пригодна для употребления внутрь", - говорится в сообщении.

Через некоторое время двое из них умерли дома, один смог добраться до районной больницы, но тоже скончался.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.