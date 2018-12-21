Вице-губернатор Петербурга готов уйти в отставку после вопроса дольщицы Андреевой Путину

21.12.18 12:06

© РИА Новости. Руслан Кривобок

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обвинил во лжи и самопиаре представительницу обманутых дольщиков Аллу Андрееву, упомянувшую его в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

"Пользуясь случаем, хочу сказать, что работать с А.Андреевой по проблемным объектам долевого строительства ни я, ни Женя Барановский (заместитель председателя комитета по строительству - ИФ), не Алексей Золотов (руководитель аппарата И.Албина - ИФ) не будем. Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство меня и моих коллег", - написал И.Албин на "Фейсбуке" в пятницу.

Он отметил, что А.Андреева является "сомнительным журналистом", и не смог найти ни одной её публикации.

"Мне очень неловко об этом говорись, но вся "деятельность" А.Андреевой напоминает самопиар. Ещё раз прошу прощения, если ошибаюсь. Я Вам не верю А.Андреева, как и те дольщики, ожидания которых Вы обманули", - добавил И.Албин.

По его словам, А.Андреева получила свою квартиру в 2017 году и обманутым дольщиком не является.

Вице-губернатор подчеркнул, что за время работы по вопросу обманутых дольщиков власти города ввели в эксплуатацию 33 жилых дома общей площадью более 500 тыс. кв.м, более 10 тыс. людей получили жильё.

Он также обвинил в "чёрном пиаре" редакцию "Новой газеты" и "ольгинских троллей", которые "загадили социальные сети своими опусами". По мнению И.Албина, выступление А.Андреевой на пресс-конференции президента РФ было использовано в качестве "тяжелой артиллерии".

"Наконец-то были названы главные вредители, можно сказать враги народа, которые сильно портят жизнь простым петербуржцам - И.Албин и Виктор Миненко (председатель Горизбиркома - ИФ). Зачем приплели Виктора Александровича, могу только догадываться. В бытность главным федеральным инспектором по Санкт-Петербургу этот руководитель еженедельно оказывал помощь, поддержку строительному блоку Смольного, чтобы решить в нашем городе проблему обманутых дольщиков", - отметил И.Албин.

Накануне в ходе пресс-конференции президента РФ В.Путина вопрос задала А.Андреева - активистка сообщества обманутых дольщиков ГК "Город", аккредитованная от рязанского печатного издания. Она рассказала президенту о проблемах обманутых дольщиков в Петербурге, попросив обратить внимание на расследование дела об убийстве ее мужа осенью 2015 года, которое она связывает со своей деятельностью как активиста. А.Андреева также отметила недостаточную эффективность работы городских чиновников.

Позже в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что намерены завершить расследование уголовного дела о хищении средств дольщиков ГК "Город" в начале 2019 года.

"По факту хищения денежных средств дольщиков ГК "Город" следователями ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В хищении денежных средств более 3 тысяч дольщиков обвиняются трое граждан, двое из которых содержатся под стражей, а третий находится под домашним арестом. Следователями проведена огромная работа, результатом которой стала почти тысяча томов уголовного дела. В первом квартале 2019 года уголовное дело будет направлено в суд", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Фигурантами дела являются арестованный в октябре 2015 года бывший владелец ГК "Город" Максим Ванчугов, его брат Руслан Ванчугов, который находится под домашним арестом, а также экс-сотрудник банка "Фининвест" Сергей Гавриш.

По версии следствия, М.Ванчугов вместе с иными лицами привлекал деньги дольщиков под предлогом строительства трех жилых комплексов в Петербурге - ЖК "Морская звезда", ЖК "Ленинский парк" и ЖК "Прибалтийский". От имени ГК "Город" они вывели в наличный оборот через фирмы-однодневки 832 млн рублей, которые на цели строительства не использовались. За 980 квартир в общей сложности М.Ванчугов и неустановленные лица получили 2 млрд 930 млн рублей, судьба которых остается неизвестной.

Также ранее сообщалось, что 7 октября 2015 петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 45-летнего К.Андреева, тело которого с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа было обнаружено в поселке Мартышкино. Вице-губернатор Петербурга И.Албин тогда заявил, что убийство привлекло внимание городской и федеральной властей, которые взяли на контроль его расследование, и пообещал помощь вдове К.Андреева.

Как следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", по состоянию на 2009-2010 года Р.Ванчугов, М.Ванчугов и их брат, депутат Госдумы РФ VI созыва Роман Ванчугов являлись совладельцами банка "Фининвест". В настоящее время банк находится в стадии ликвидации, а его топ-менеджеры ранее были осуждены за растрату.

В частности, к условному сроку в 4 года был приговорен совладелец банка Валентин Ландграф, а председатель правления Наталия Громова получила 3,5 года. Также суд признал право требовать с В.Ландграфа возмещения 1,5 млрд рублей причиненного ущерба в рамках гражданского судопроизводства. Возместить 1,9 млрд причиненного банку ущерба суд обязал также Н.Громову.

Лицензия "Фининвеста" была отозвана 7 июля 2014 года в связи с тем, что банк неоднократно предоставлял недостоверные отчеты о своей деятельности и проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

Как указывал ЦБ, "Фининвест" не выполнил требование надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери и не представил отчетности, отражающей его реальное финансовое положение.