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21.12.18 12:21
Туман вызвал перебои в работе аэропорта в столице Крыма
"Из-за тумана задержано несколько рейсов. По состоянию на 11:50 мск, на прибытие задерживаются рейсы авиакомпаний "Глобус" и "Уральские авиалинии" из Домодедово, а также рейсы авиакомпаний Nordwind и "Аэрофлот" из Шереметьево. Задерживается прилет рейсов авиакомпании "Аэрофлот" из Санкт-Петербурга и Сочи", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на запасной аэродром в Анапу в направились вылетевшие из Москвы рейсы авиакомпаний "Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и "Глобус", на запасной аэродром в Краснодар - борт авиакомпании Nordwind из Москвы.
Улучшение погода в зоне аэропорта в крымской столице ожидается во второй половине дня.
Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. Сейчас он обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ.
Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше существовавшего до этого). Он построен за 22 месяца. Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.
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