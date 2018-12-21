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21.12.18 12:42
Сильный ветер с порывами до 26 м/с вновь ожидается на Ямале
Ветер с порывами до 21-26 м/с ожидается в Ямальском, Приуральском, Шурышкарском районах, а также на севере Надымского района.
МЧС просит жителей соблюдать осторожность и меры пожарной безопасности.
Водителям спасатели рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок.
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра на Ямале уже объявлялось вторник.
Кроме того, 21-23 декабря в Тазовском, Красноселькупском и Пуровском районах ЯНАО температура воздуха понизится до -40 градусов. В связи с аномальными морозами на территории региона на этот период введен решим "Повышенная готовность".
В эти дни будет закрыт проезд по региональному зимнику Уренгой-Красноселькуп. Перенесен ввод в эксплуатацию зимника Салехард-Надым, открытие которого планировалось на 21 декабря.
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