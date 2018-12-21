Сильный ветер с порывами до 26 м/с вновь ожидается на Ямале

21.12.18 12:42

© РИА Новости. Егор Еремов

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Спасатели распространили в Ямало-Ненецком автономном округе штормовое предупреждение в связи с сильным ветром, который прогнозируется в пятницу в нескольких районах, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Ветер с порывами до 21-26 м/с ожидается в Ямальском, Приуральском, Шурышкарском районах, а также на севере Надымского района.

МЧС просит жителей соблюдать осторожность и меры пожарной безопасности.

Водителям спасатели рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок.

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра на Ямале уже объявлялось вторник.

Кроме того, 21-23 декабря в Тазовском, Красноселькупском и Пуровском районах ЯНАО температура воздуха понизится до -40 градусов. В связи с аномальными морозами на территории региона на этот период введен решим "Повышенная готовность".

В эти дни будет закрыт проезд по региональному зимнику Уренгой-Красноселькуп. Перенесен ввод в эксплуатацию зимника Салехард-Надым, открытие которого планировалось на 21 декабря.