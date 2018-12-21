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21.12.18 12:53

Двое подростков подозреваются в поджоге жилых домов в ХМАО

© РИА Новости. Евгений Биятов
21 декабря. Interfax-Russia.ru - Следователи выясняют причастность двух несовершеннолетних к пожару в жилых домах в поселке Талинка в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе окружного УМВД.

"Подозреваются двое детей в возрасте 12 лет. Сейчас с ними проводится работа: устанавливается причастность, мотивы", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в поселке Талинка Октябрьского района ХМАО 17 декабря полностью сгорели два деревянных 16-квартирных жилых дома, пострадали 10 человек, четверо из них госпитализированы. Детей среди пострадавших нет. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

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