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21.12.18 12:53
Двое подростков подозреваются в поджоге жилых домов в ХМАО
"Подозреваются двое детей в возрасте 12 лет. Сейчас с ними проводится работа: устанавливается причастность, мотивы", - сказали в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в поселке Талинка Октябрьского района ХМАО 17 декабря полностью сгорели два деревянных 16-квартирных жилых дома, пострадали 10 человек, четверо из них госпитализированы. Детей среди пострадавших нет. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).
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