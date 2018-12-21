Закон об отмене нацроуминга на территории РФ вступит в силу с 1 июня 2019 года

21.12.18 13:04

© РИА Новости. Григорий Сысоев

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации одобрил в пятницу закон об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории РФ.

Устанавливается, что оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, в каком регионе РФ тот находится.

Уточняется, что оплате подлежит телефонное соединение, установленное с вызываемым абонентом, находящимся за пределами РФ.

Закон вступает в силу с 1 июня 2019 года.