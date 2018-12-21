РЖД обновят парк на Южном Урале электровозами 2ЭС6 "Синары" и 2ЭС5К ТМХ

21.12.18 13:15

© РИА Новости. Игорь Агеенко

21 декабря. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" будет активно обновлять парк на Южном Урале электровозами 2ЭС6 "Синары" и 2ЭС5К "Трансмашхолдинга" (ТМХ), сообщает официальное издание Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД, филиал РЖД).

"До конца этого года на ЮУЖД поставят 11 новых локомотивов. На следующий год у нас появятся 25 электровозов серии 2ЭС6, а в 2020-м - 40. Также на магистраль поступят 30 локомотивов 2ЭС5К, 28 - 3ЭС5К и пять 4ЭС5К", - приводит газета слова замначальника Южно-Уральской дирекции тяги по планированию и контролю ремонта локомотивов Сергея Куклина.

Он добавил, что все локомотивы будут обслуживаться производителями на протяжении всего жизненного цикла.

Группа "Синара" основана в 2001 году, является диверсифицированной компанией, объединяющей предприятия различных отраслей. Приоритетные бизнес-направления группы - транспортное машиностроение, финансовые услуги, девелопмент. Холдинг контролирует основной владелец "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) Дмитрий Пумпянский.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также на Украине и в Казахстане. Сервисный блок представлен группой "Локомотивные технологии". В объединенной компании 79,4% - у структур бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, а также члена совета директоров группы Дмитрия Комиссарова и генерального директора холдинга Кирилла Липы. Двое последних являются контролирующими акционерами. 20% ТМХ принадлежит Alstom.