Песков считает необходимым понять, когда и куда США выводят свои войска из Сирии

21.12.18 13:37

© РИА Новости. Павел Лисицын

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает необходимым понять, когда и куда американские войска будут выводиться из Сирии.

"Нам нужно понять как, когда, куда и каким образом уходят американцы", - сказал Д.Песков журналистам.

"Это пока непонятно", - добавил он.

Пресс-секретарь президента добавил, что также непонятно, что такое "следующая фаза".

Ранее Белый дом сообщил, что в рамках перехода к новой фазе кампании против террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) США начали вывод контингента из Сирии.

в свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал решение США о выводе американских войск из Сирии шагом в правильном направлении, однако предложил дождаться прояснения ситуации относительно этой инициативы.

"Любой вывод войск, незаконно находящихся на территории той или иной страны, это шаг в правильном направлении. Другое дело, что возникает много вопросов, насколько согласована в деталях вот эта инициатива, и как она будет конкретно и будет ли реализовываться", - заявил он на пресс-конференции в Москве.

С.Лавров упомянул, что существует достаточно примеров того, когда США объявляли о выводе своих войск из той или иной страны, однако на деле этого не происходило, в частности, назвав Афганистан и Ирак.

"Поэтому я предпочел бы посмотреть, как инициатива будет реализовываться, что последует за объявлением. Насколько я слышал, и в Соединенных Штатах у многих это вызвало вопрос, поэтому давайте дождемся прояснения ситуации", - подчеркнул глава МИД РФ.