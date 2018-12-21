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21.12.18 13:26

Стоимость газа для жителей Пермского края с 2019г вырастет почти на 2%

© РИА Новости. Александр Демьянчук
21 декабря. Interfax-Russia.ru - Цена газа, используемого для приготовления пищи и нагрева воды, с 1 января 2019 года в Пермском крае вырастет на 1,8% - с 5,71 рубля до 5,81 рубля за 1 кубометр, говорится в постановлении региональной службы по тарифам Пермского края, размещенном на сайте РСТ.

Цена на газ, используемый для отопления, также увеличится - с 4,83 рубля до 4,91 рубля (рост на 1,7%).

Ранее тарифы по этому направлению устанавливались в начале августа.

Вместе с тем пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" сообщает, что просроченная задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) Пермского края за поставленный газ на начало декабря зафиксирована на уровне 3,36 млрд рублей.

При этом, по данным компании, за последние два года темпы прироста просроченной задолженности снизились. Так, по итогам 2016 года прирост составил 628 млн рублей, в 2017 году - 466 млн рублей, за 11 месяцев 2018 года - 250,2 млн рублей.

Однако, несмотря на снижение темпа прироста задолженности, компания по-прежнему оценивает уровень неплатежей со стороны ТСО как высокий, отмечает пресс-служба.

Без задолженности отопительный сезон 2018/2019 годов начался в Березниках, Соликамске, Добрянском и Ординском районах. Ситуация с долгами стабилизировалась в Перми, Кунгуре, Очерском районе и ряде других муниципалитетов.

Вместе с тем на контроле властей и газоснабжающей организации остаются несколько территорий-должников: Лысьва (с долгом 651,6 млн рублей на начало декабря), Кизеловский район (337,4), Губаха (305,8), Александровский район (228,8), Чусовской район (265,7), Нытвенский район (81,5) и Гремячинский район (75,8).

ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" (ранее - ООО "Пермрегионгаз") - компания, входящая в структуру ООО "Газпром межрегионгаз" (100%-ное дочернее предприятие ПАО "Газпром"). Осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Пермского края.

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