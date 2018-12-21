Двое граждан Украины в Казани приговорены к 19 и 24 годам колонии два убийства

21.12.18 13:30

© РИА Новости. Табылды Кадырбеков

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Верховный суд Татарстана на основании вердикта присяжных вынес приговор двум гражданам Украины (отцу и сыну) за совершение серии преступлений, в том числе два убийства, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в пятницу.

"Приговором суда отцу Юрию Гаврилюку назначено наказание в виде 24 лет, а сыну Кириллу Гаврилюку - 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в пресс-релизе.

Ранее коллегия присяжных вынесла вердикт о виновности фигурантов в обоих убийствах. В то же время старший из подсудимых был оправдан по эпизоду кражи, а его сын - по эпизоду с взрывчаткой, сообщало ранее МВД региона.

Убийство 60-летнего известного в профессиональной среде нумизмата было совершено 19 декабря 2017 года на улице Столярова в Казани. Он был убит выстрелом в голову.

Полицейские установили, что к убийству могут быть причастны 50-летний мужчина и его 26-летний сын. Один из них торговал разными мелочами на стихийном рынке на улице Тинчурина, где, вероятно, и познакомился с нумизматом.

В гараже, который арендовали задержанные, полицейские обнаружили похищенные у убитого альбомы с монетами. А из их квартиры изъяли около 150 патронов иностранного производства и магазин от пистолета ПСМ.

При расследовании этого дела было установлено, что Гаврилюки причастны к убийству казанской пенсионерки, совершенному в сентябре 2015 года.