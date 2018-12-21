Мэр Смоленска обжалует решение депутатов горсовета, проголосовавших за его отставку

21.12.18 13:40

© РИА Новости. Алексей Филиппов

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава города Смоленска Владимир Соваренко, за отставку которого в пятницу проголосовали депутаты горсовета, намерен обжаловать это решение в суде.

"В.Соваренко намерен в ближайшее время обратиться в суд, так как считает решение об отставке неправомерным", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии Смоленска.

В видеообращении В.Соваренко, размещенном на его официальной странице "ВКонтакте", также сообщается о намерении оспорить решение депутатов горсовета в случае, если они проголосуют за его отставку и вновь стать главой города.

"При любом вашем решении я буду его оспаривать... Может так случиться, если вы удалите меня, я выиграю суды и вновь стану главой", - сказал В.Соваренко в своем обращении.

Как сообщалось, в пятницу депутаты горсовета Смоленска почти единогласно ( 28 - "за", один воздержался) проголосовали за отставку мэра, которую инициировал губернатор региона Алексей Островский.

В конце ноября губернатор Смоленской области А.Островский раскритиковал работу мэра В.Соваренко и предложил ему уйти в отставку. Поводом для этого, по словам А.Островского, "помимо безобразной работы городской администрации по ряду существенных направлений", стало, в том числе, несколько вступивших в силу решений судов о нецелевом расходовании бюджетных средств со стороны города и более 30 вступивших в силу решений судов о неисполнении полномочий со стороны главы города.