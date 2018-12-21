Три человека погибли и трое травмированы в ДТП в Карачаево-Черкесии

21.12.18 13:48

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Три человека погибли в результате столкновения трех автомобилей в Карачаево-Черкесии на 9 км автодороги "Черкесск-Хабез подъезд к МЦО Архыз".

"ДТП произошло накануне около 23:30 мск. Как выяснилось, водитель автомобиля "ГАЗ-31105" выехал на полосу встречного движения и касательно столкнулся с "ВАЗ-2114". После этого произошло лобовое столкновение "Волги" и автомобиля "ВАЗ-21074"", - сообщила агентству "Интерфакс-Юг" представитель МВД по КЧР.

В результате ДТП погиб водитель "Волги", а также водитель и пассажир "семерки". Кроме того, травмы разной степени тяжести получили три пассажира этих автомобилей.