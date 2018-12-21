Доклад ОБСЕ о правах человека в Чечне предстоит проанализировать – Песков

21.12.18 13:52

© РИА Новости. Сергей Гунеев

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал доклад ОБСЕ, касающийся, в том числе, возможных нарушений прав ЛГБТ в Чечне.

"Мы видели эти сообщения", - заявил Д.Песков в пятницу журналистам.

Отвечая на вопрос о реакции на них, пресс-секретарь главы государства сказал: "Вы знаете, что принимается много решений (ОБСЕ - ИФ), с которыми мы не можем соглашаться. И со многими решениями мы не соглашаемся".

При этом Д.Песков отметил, что весь доклад ОБСЕ еще предстоит проанализировать.

Ранее сообщалось, что группа из 16 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала Россию "обеспечить полное соблюдение всеми чеченскими властями, в том числе правоохранительными органами и службами безопасности, внутреннего законодательства России и ее международных обязательств в области прав человека".

Об этом говорится в совместном заявлении стран-членов ОБСЕ по экспертному докладу "московского механизма" о серьезных нарушениях прав человека в Чечне. Доклад подготовил австрийский юрист, профессор в области международного права Вольфганг Бенедек - он отвечает за работу так называемого московского механизма, который запустили в отношении России в ноябре этого года. Под заявлением подписались представители таких стран как Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швеция и Эстония.

Подписанты, в частности, призывают Россию начать расследование действий правительства Чеченской Республики в отношении представителей ЛГБТ.

Со своей стороны власти Чечни назвали предвзятым и беспочвенным доклад "Московского механизма" ОБСЕ о нарушениях в республике прав человека, в том числе людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Ничего нового в докладе нет. Пересказ содержания публикаций. Доклад носит ярко выраженный предвзятый характер, он не основан на глубоком изучении реального состояния дел в области обеспечения прав человека", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.