Двое экс-полицейских приговорены к лишению свободы за избиение троих задержанных

21.12.18 14:09

© РИА Новости. Илья Питалев

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Ленинский райсуд Курска вынес приговор двум бывшим полицейским по делу об избиении троих местных жителей.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель СУ СКР по региону, подсудимые признаны виновными по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Одному из экс-полицейский назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, второму - 4,5 года колонии общего режима. Кроме того, они обязаны компенсировать моральный вред потерпевшим, который суд оценил в 270 тыс. рублей.

В ноябре 2016 года полицейские подошли в баре к трем молодым людям и предложили им проехать в отдел полиции. Когда задержанные попытались выяснить причину их задержания, их избили резиновой дубинкой и ногами.