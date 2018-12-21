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21.12.18 14:23
Глава хлебозавода "Черкизово" Соловьев отпущен под подписку о невыезде
"В отношении Я.Соловьева избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Ю.Иванова в пятницу "Интерфаксу".
Она отметила, что в настоящее время предприятие продолжает выплачивать работникам задолженность.
Ранее Ю.Иванова сообщала, что Я.Соловьеву предъявлено обвинение в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы из корыстной заинтересованности (ч.3 ст.145.1 УК РФ), в ходе допроса он "частично признал вину и дал показания по обстоятельствам расследуемого дела".
Сумма задолженности перед не менее чем 100 работниками хлебозавода, по данным СК, составила свыше 10 млн рублей.
По словам Ю.Ивановой, благодаря следственным действиям, с 14 декабря начались выплаты в счет погашения задолженностей перед работниками, по состоянию на среду выплачено более 700 тысяч рублей.
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