Снег будет идти в Петербурге и Ленобласти все выходные

21.12.18 14:39

© РИА Новости. Евгений Одиноков

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Морозная погода со снегопадом установится в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на выходных, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре в пятницу.

Атмосферное давление в регионе продолжает понижаться, и антициклон постепенно отступает от Санкт-Петербурга на восток. В выходные дни погоду на территории Ленинградской области начнет определять северная часть циклона, который медленно смещается с южной Балтики на восток.

Снег ожидается в течение всех выходных. Предстоящей ночью он будет небольшой, днем субботы и в воскресенье - умеренный. Ветер юго-восточного, восточного направления 3-8 м/с.

Погода ожидается морозная, но температура воздуха постепенно будет повышаться в течение всего периода. Предстоящей ночью будет холодно, температура воздуха по области минус 11-16 градусов, на востоке области до минус 19 градусов. Днем в субботу начнется потепление до минус 5-10 градусов.

В воскресенье температура повысится до минус 2-7 градусов. На дорогах в течение всего периода сохранится гололедица.

В Петербурге - снег, которого будет больше в воскресенье. Температура воздуха предстоящей ночью минус 10-12 градусов, в субботу потепление до минус 7-9 градусов, в воскресенье дальнейшее повышение температуры до минус 2-4 градусов.