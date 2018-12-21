Обвинение просит реальные сроки подсудимым по делу о гибели детей на Сямозере

21.12.18 14:48

© РИА Новости. Руслан Кривобок

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Представители гособвинения по делу о гибели детей на Сямозере в Карелии в ходе заседания в пятницу попросили суд назначить обвиняемым реальные сроки лишения свободы.

Как сообщил "Интерфаксу" в Петрозаводском городском суде, обвинение требует признать подсудимых виновными и назначить им наказание: руководителю парк-отеля "Сямозеро" Елене Решетовой - 9,5 лет заключения, ее заместителю Вадиму Виноградову - 8 лет, двум инструкторам Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину - 6 и 4 года в колонии общего режима.

Еще двум обвиняемым по делу экс-главе карельского Роспотребнадзора Анатолию Коваленко и его заместителю Людмиле Котович - по 6 лет в колонии-поселении.

Кроме того, сторона обвинения поддержала иски о компенсации морального ущерба со стороны потерпевших.