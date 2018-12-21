Грубые нарушения санитарии выявлены в пензенской школе, где отравились дети

21.12.18 15:14

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Пензенской области выявила многочисленные санитарные нарушения в столовой школы села Бессоновка после того, как в ноябре несколько десятков учеников подхватили кишечную инфекцию, а 19 из них были госпитализированы.

В частности, по данным областной прокуратуры, в школе отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность используемых для приготовления блюд продуктов. Также у проверяющих возникли нарекания к чистоте в школьной столовой и оснащенности ее необходимым оборудованием и посудой, были выявлены нарушения технологического процесса обработки продуктов и маркировки блюд.

Кроме того, к работе в столовой был допущен сотрудник с инфекционным заболеванием.

"Установлено, что администрация школы принуждала родителей учащихся оплачивать школьное питание вне зависимости от желания детей питаться в школьной столовой, чем нарушала права и законные интересы несовершеннолетних и их родителей", - отмечает прокуратура.

Помимо этого, руководство образовательного учреждения и районное управление образования не уведомили прокуратуру о массовой госпитализации детей в больницу.

"В связи с выявленными нарушениями прокурор района внес представление начальнику управления образования Бессоновского района. По результатам рассмотрения акта нарушения устранены. Директор школы привлечен к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в середине ноября 19 учащихся школы из села Бессоновка были госпитализированы в стационар. Еще 40 находились на амбулаторном лечении. Пострадавшие дети - ученики 3-9 классов. В образовательном учреждении объявили карантин, работа пищеблока была временно приостановлена.