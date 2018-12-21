Авария на сетях оставила без тепла 15 многоэтажек в центре Саратова

21.12.18 15:27

© РИА Новости. Александр Кряжев

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Энергетики Саратовского филиала "Т Плюс" устраняют дефект на трубопроводе на пересечении улиц Мясницкая и Зарубина в Саратове, сообщает пресс-служба компании в пятницу.

"На объекте задействованы три бригады специалистов, а также 12 единиц спецтехники",- говорится в сообщении.

Объекты, подключенные к участку теплотрассы, где это технически возможно, получают теплоноситель по резервной схеме.

Работы будут вестись до их полного завершения.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Поволжье" на предприятии, в зоне отключения тепла остались 15 многоквартирных жилых домов.

Температура воздуха в Саратове - минус 17 градусов.