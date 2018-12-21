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Ущерб бюджету РФ от деятельности Браудера оценивается в 10,5 млрд рублей

© РИА Новости. Алехандро Мартинез Велез
21 декабря. Interfax-Russia.ru - Ущерб российскому бюджету от деятельности преступного сообщества, которое, предположительно, создал основатель Hermitage Capital Уильям Браудер, оценивается более чем в 10,5 млрд рублей, говорится в ходатайстве следствия о заочном аресте бизнесмена.

"Как установлено органами предварительного следствия, в периоды с 2001 по 2009 годы в состав сообщества, организованного Браудером, вошел ряд установленных граждан РФ, а также неустановленные соучастники, которые в указанные периоды времени совершили на территории РФ ряд тяжких преступлений", - говорится в ходатайстве следствия, оглашенном судьей Тверского суда Москвы Алексеем Криворучко, который рассматривает вопрос о заочном аресте У.Браудера.

Из ходатайства следует, что, по версии следствия, ущерб российскому бюджету от экономических преступлений ОПС под руководством британского бизнесмена составляет более 10,5 млрд рублей.

Тверской суд в пятницу рассматривает ходатайство следователя о заочном аресте У.Браудера, обвиняемого в организации преступного сообщества.

В отношении бизнесмена следователем вынесено постановление об объявлении его в международный розыск.

Наказание по предъявленному У.Браудеру обвинению предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей.

16 ноября Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении У.Браудера нового уголовного дела.

Российское следствие считает, что транснациональное преступное сообщество, которое возглавляет британский финансист, действует с 1999 года и было создано "с целью совершения тяжких экономических преступлений как на территории России, так и в других государствах".

В частности, уточнили в надзорном ведомстве, следствием уже установлены юридические лица на Кипре, Латвии, в Швейцарии и других странах, через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались десятки и сотни миллионов долларов. Эти транзакции следствие расценивает как легализацию доходов, полученных преступных путем.

Генпрокуратура РФ несколько лет безуспешно пытается добиться задержания и выдачи У.Браудера, который в России заочно осужден за ряд тяжких финансовых преступлений. В настоящее время правоохранительные органы России продолжают расследование ряда уголовных дел в отношении У.Браудера по эпизодам мошенничества, связанного с захватом активов крупных российских предприятий.

Основатель Hermitage Capital Уильям Браудер не знает о предъявленном ему в России заочном обвинении в создании преступного сообщества, заявил его адвокат Александр Антипов.

"Браудер не знает о таком постановлении (о привлечении его в качестве обвиняемого - ИФ)", - заявил А.Антипов в пятницу на заседании Тверского суда Москвы, где рассматривается вопрос о заочном аресте бизнесмена по делу о создании преступного сообщества.

По словам адвоката, У.Браудер также не был уведомлен о сегодняшнем заседании суда, а ему самому уведомление поступило только утром.

"Если он (У.Браудер - ИФ) не знает о предъявленном обвинении, его статус не определен. Поэтому принимать какие-то решения по ходатайству следствия в такой ситуации нельзя", - добавил А.Антипов.

В ходатайстве следствия говорится, что ущерб российскому бюджету от деятельности преступного сообщества, которое, предположительно, создал основатель Hermitage Capital У.Браудер, оценивается более чем в 10,5 млрд рублей, говорится в ходатайстве следствия о заочном аресте бизнесмена.

В отношении бизнесмена следователем вынесено постановление об объявлении его в международный розыск.

Наказание по предъявленному У.Браудеру обвинению предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей.

16 ноября Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении У.Браудера нового уголовного дела.

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