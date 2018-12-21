План реанимации: ученые разработали программу по очистке бухты Золотой Рог в Приморье
  
Вторая жизнь: океанологи разработали план реабилитации косаток и белух из бухты Средняя
   
Последние клиенты: вывезти всех туристов "Жемчужной реки" из Китая планируется 21 декабря
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
21.12.18 15:49

Проезд в московском транспорте подорожает на 5% с 2 января

© РИА Новости. Владимир Сергеев
21 декабря. Interfax-Russia.ru - Тарифы на проезд в столичном транспорте вырастут на 5% в 2019 году, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"В 2019 году цена разовой поездки не изменится. Стоимость других билетов вырастет на уровне инфляции. В целом в 2019 году тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах 5,1%. Некоторые непопулярные у пассажиров билеты будут упразднены", - сказали в пресс-службе.

Так, со 2 января 2019 года проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте составит 38 рублей за поездку вместо 36 рублей в 2018 году. "Стоимость билета "Единый" на 60 поездок составит 1900 рублей вместо 1765 рублей. Срок действия билета с момента покупки составит 45 дней, так как большинство пассажиров успевают использовать билет быстрее. Проезд по тарифу "90 минут" на карте "Тройка" составит 59 рублей - на 3 рубля больше, чем в 2018 году", - сказали в пресс-службе.

В 2019 году также незначительно изменится стоимость безлимитных билетов. "Единый" на 30 суток будет стоить 2170 рублей вместо 2075, на 90 дней - 5430 рублей вместо 5190.

Цена льготного билета для учащегося - школьников, студентов, ординаторов и аспирантов на месяц в метро составит 395 рублей вместо 380, на наземный транспорт - 260 рублей вместо 250 рублей, сказал собеседник агентства.

Кроме того, в 2019 году будут отменены несколько непопулярных билетов. Вместо билетов ТАТ на 60 поездок можно будет использовать безлимитный ТАТ на 30 дней. Его стоимость в 2019 году - 1140 рублей, что ниже, чем стоимость ТАТ на 60 поездок в 2018 году, отметили в департаменте.

Упразднят также билеты "Единый" на 20 и 40 поездок и 7 суток - пассажиры смогут заменить их билетом "Кошелек" карты "Тройка", а также "Единым" на 60 поездок.

В департаменте отметили, что вопрос о необходимости увеличения тарифов подняли крупнейшие перевозчики Москвы, это связано с инфляцией, ростом цен на электроэнергию, топливо, запчасти.

"Рост расходов только на дизельное топливо за 2018 год составил 26,7%, а важные запчасти для автобусов подорожали примерно на треть. Кроме того, расходы увеличились в связи с активным расширением метрополитена - в 2018 году открыто 15 станций, а также постоянным развитием маршрутной сети города, добавлением новых маршрутов и остановок. Мы окажем поддержку перевозчикам, поэтому тарифы на проезд в городском транспорте Москвы изменятся только в пределах 5,1%, что примерно соответствует среднегодовому уровню инфляции", - сказали департаменте.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.12.18 17:47
Более 6,7 млрд рублей составит стоимость реконструкции ИНИОН
.
  21.12.18 16:43
Следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву по одному из эпизодов на более тяжкую статью
.
  21.12.18 14:23
Глава хлебозавода "Черкизово" Соловьев отпущен под подписку о невыезде
.
  21.12.18 11:52
Мэр Москвы назвал запуск экспрессов до Одинцово началом проекта МЦД-1
.
  21.12.18 11:41
Новые дома по реновации построят в районе Хорошево-Мневники к 2022 году
.
  21.12.18 11:27
Встретить Новый год можно будет на пяти площадках ВДНХ в Москве
.
  21.12.18 10:54
Долги работникам хлебозавода "Черкизово" выплатят в размере 28 млн рублей до конца недели
.
  20.12.18 11:42
Собянин открыл станцию "Беломорская" на Замоскворецкой линии метро
.
  20.12.18 11:37
Столичные власти предложили удвоить штраф за неоплату парковки до 5 тыс. рублей
.
  20.12.18 11:29
Цены на живые ёлки на столичных ёлочных базарах сопоставимы с прошлым годом


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket