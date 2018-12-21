Czech Airlines закрывает рейс из Праги в Екатеринбург

21.12.18 16:26

© РИА Новости. Валерий Титиевский

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Национальный перевозчик Чехии Czech Airlines в конце января 2019 года прекратит выполнение собственных рейсов по маршруту Прага-Екатеринбург из-за низкого спроса и роста стоимости топлива, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

"К сожалению, текущая экономическая ситуация из-за снижения пассажирского спроса и роста стоимости авиакеросина не позволяет сохранять рейсы на должном уровне прибыльности", - сказал собеседник агентства со ссылкой на данные Czech Airlines.

В пресс-службе отметили, что при этом Czech Airlines сохранит свое коммерческое присутствие на маршруте Прага-Екатеринбург в рамках совместных полетов с авиакомпанией "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL).

"Авиаперевозчик рассмотрит возможность возобновления собственных рейсов, как только экономическая ситуация стабилизируется", - сообщил представитель "Кольцово".

По его данным, компания выполняет рейсы в аэропорт "Кольцово" более 10 лет.

Czech Airlines является одной из старейших европейских авиакомпаний. С 2001 года входит в альянс SkyTeam.

Международный аэропорт "Кольцово" сотрудничает с порядка 60 зарубежными и российскими авиакомпаниями, которые выполняют полеты более чем по 120 направлениям.