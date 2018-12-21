Следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву по одному из эпизодов на более тяжкую статью

21.12.18 16:43

© РИА Новости. Алексей Куденко

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Полиция завершила расследование уголовного дела о драках в центре Москвы с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщил "Интерфаксу" адвокат Игорь Бушманов.

"Обвинение стало ещё более необоснованным. По эпизоду с Соловчуком всем обвиняемым переквалифицировали обвинение со ст. 116 УК РФ (побои) на ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений)", - заявил адвокат П.Мамаева в пятницу.

По словам адвоката, следствие не объяснило, с чем связана переквалификация обвинения.

"Мы попросили разъяснить нам обвинение, потому что нам совершенно не понятно. Оно совершенно противоречиво", - сказал И.Бушманов.

Защитник также добавил, что планирует обжаловать переквалификацию обвинения в столичной прокуратуре.

Статья 115 УК РФ по тяжести обвинения не отличается от ст. 116 УК РФ. Нет разницы и в наказании по обеим статьям. По ним предусмотрены обязательные или исправительные работы, ограничение свободы, арест до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.