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21.12.18 16:43
Следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву по одному из эпизодов на более тяжкую статью
"Обвинение стало ещё более необоснованным. По эпизоду с Соловчуком всем обвиняемым переквалифицировали обвинение со ст. 116 УК РФ (побои) на ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений)", - заявил адвокат П.Мамаева в пятницу.
По словам адвоката, следствие не объяснило, с чем связана переквалификация обвинения.
"Мы попросили разъяснить нам обвинение, потому что нам совершенно не понятно. Оно совершенно противоречиво", - сказал И.Бушманов.
Защитник также добавил, что планирует обжаловать переквалификацию обвинения в столичной прокуратуре.
Статья 115 УК РФ по тяжести обвинения не отличается от ст. 116 УК РФ. Нет разницы и в наказании по обеим статьям. По ним предусмотрены обязательные или исправительные работы, ограничение свободы, арест до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.
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