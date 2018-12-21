Более 6,7 млрд рублей составит стоимость реконструкции ИНИОН

21.12.18 17:47

© РИА Новости. Михаил Мордасов

21 декабря. Interfax-Russia.ru- Министерство науки и высшего образования России (Минобрнауки) опубликовало для общественного обсуждения проект постановления правительства РФ о реконструкции Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН).

Согласно приложению к проекту, общая сметная стоимость реконструкции здания ИНИОН на Нахимовском проспекте, 51/21 в Москве составит 6 млрд 754,1 млн рублей, из них 99,9% будет выделено из федерального бюджета. Остальные 804 тыс. предполагается найти из внебюджетных источников - в такую сумму обойдется публичный технологический и ценовой аудит.

Бюджетные деньги планируется выделять в течение трех лет, с 2019 по 2021 год. В 2019 году финансирование составит 2,064 млрд, в 2020 году - 2,219 млрд, в 2021 году - 2,325 млрд.

Согласно проекту постановления, срок ввода в эксплуатацию нового здания - 2021 год. Площадь здания составит 38,5 тыс. кв. м.

В 2015 году в ИНИОН произошел пожар. Сгорело здание на Нахимовском проспекте, от огня и воды серьезно пострадали фонды библиотеки ИНИОН. Глава Минобрнауки Михаил Котюков заявлял, что в 2019 году планируется начать строительство нового здания ИНИОН, стройку могут закончить к концу 2021 года.

После пожара институт и его фонды были временно переселены в здание на ул.Кржижановского. Ранее в этом году сообщалось, институту вновь придется переехать - из-за аварийного состояния здания на ул.Кржижановского. Сотрудники ИНИОН выступали против такого переезда, их поддержал глава РАН Александр Сергеев.