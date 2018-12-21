Вторая жизнь: океанологи разработали план реабилитации косаток и белух из бухты Средняя
  
По американскому сценарию: США снимут санкции с части компаний Олега Дерипаски
   
Последние клиенты: вывезти всех туристов "Жемчужной реки" из Китая планируется 21 декабря
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
21.12.18 17:47

Более 6,7 млрд рублей составит стоимость реконструкции ИНИОН

© РИА Новости. Михаил Мордасов
21 декабря. Interfax-Russia.ru- Министерство науки и высшего образования России (Минобрнауки) опубликовало для общественного обсуждения проект постановления правительства РФ о реконструкции Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН).

Согласно приложению к проекту, общая сметная стоимость реконструкции здания ИНИОН на Нахимовском проспекте, 51/21 в Москве составит 6 млрд 754,1 млн рублей, из них 99,9% будет выделено из федерального бюджета. Остальные 804 тыс. предполагается найти из внебюджетных источников - в такую сумму обойдется публичный технологический и ценовой аудит.

Бюджетные деньги планируется выделять в течение трех лет, с 2019 по 2021 год. В 2019 году финансирование составит 2,064 млрд, в 2020 году - 2,219 млрд, в 2021 году - 2,325 млрд.

Согласно проекту постановления, срок ввода в эксплуатацию нового здания - 2021 год. Площадь здания составит 38,5 тыс. кв. м.

В 2015 году в ИНИОН произошел пожар. Сгорело здание на Нахимовском проспекте, от огня и воды серьезно пострадали фонды библиотеки ИНИОН. Глава Минобрнауки Михаил Котюков заявлял, что в 2019 году планируется начать строительство нового здания ИНИОН, стройку могут закончить к концу 2021 года.

После пожара институт и его фонды были временно переселены в здание на ул.Кржижановского. Ранее в этом году сообщалось, институту вновь придется переехать - из-за аварийного состояния здания на ул.Кржижановского. Сотрудники ИНИОН выступали против такого переезда, их поддержал глава РАН Александр Сергеев.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.12.18 16:43
Следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву по одному из эпизодов на более тяжкую статью
.
  21.12.18 15:49
Проезд в московском транспорте подорожает на 5% с 2 января
.
  21.12.18 14:23
Глава хлебозавода "Черкизово" Соловьев отпущен под подписку о невыезде
.
  21.12.18 11:52
Мэр Москвы назвал запуск экспрессов до Одинцово началом проекта МЦД-1
.
  21.12.18 11:41
Новые дома по реновации построят в районе Хорошево-Мневники к 2022 году
.
  21.12.18 11:27
Встретить Новый год можно будет на пяти площадках ВДНХ в Москве
.
  21.12.18 10:54
Долги работникам хлебозавода "Черкизово" выплатят в размере 28 млн рублей до конца недели
.
  20.12.18 11:42
Собянин открыл станцию "Беломорская" на Замоскворецкой линии метро
.
  20.12.18 11:37
Столичные власти предложили удвоить штраф за неоплату парковки до 5 тыс. рублей
.
  20.12.18 11:29
Цены на живые ёлки на столичных ёлочных базарах сопоставимы с прошлым годом


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket