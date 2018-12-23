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23.12.18 12:03

Объявлен траур по погибшим шахтерам в шахте "Уралкалия"

© РИА Новости. Виталий Аньков
23 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ об установлении 24 декабря днем траура по погибшим в шахте "Уралкалия" строителям.

"Сейчас подписаны документы. 24 декабря в (Пермском - ИФ) крае - день траура", - сообщил он журналистам.

По его словам, также подписаны все распоряжения по выплатам семьям погибших. "По 1 миллиону рублей получат семьи (погибших - ИФ) независимо о того, из каких регионов ребята были", - отметил М.Решетников.

Между тем прокуратура Пермского края проводит проверку в связи с трагедией на шахте.

"Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту происшествия. На месте инцидента был прокурор города Соликамска, представители руководства краевой прокуратуры", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе региональной прокуратуры в воскресенье.

В ходе проверки надзорному органу предстоит проверить соблюдение законодательства, регламентирующего соблюдение техники безопасности на предприятии, а также соблюдение пожарной безопасности. Кроме того, прокуратура будет осуществлять надзор за расследованием уголовного дела.

В субботу утром на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло возгорание. По данным пресс-службы компании, в зоне задымления оказались девять человек. На данный момент обнаружены тела восьми из них, однако сомнений в гибели всех девяти шахтеров уже не осталось. Пятеро из них были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края.

По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание вызвано строительными работами.

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек".

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