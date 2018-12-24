Лавинная опасность объявлена на Камчатке

24.12.18 06:07

© РИА Новости. Александр Кряжев

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Предупреждение о повышенной опасности схода лавин из-за циклона объявлено в нескольких районах Камчатского края, сообщил в понедельник региональный Противолавинный центр.

"С 25 по 27 декабря включительно самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.

В эти дни также лавиноопасно в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

Противолавинный центр рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

Предыдущая лавинная опасность в этих районах была объявлена с 19 по 21 декабря.