Огонь зимних игр "Дети Азии" зажгли в Якутии

24.12.18 06:09

© РИА Новости. Андрей Голованов

24 декабря. Interfax-Russia.ru - В Якутск прибыл огонь первых зимних Международных спортивных игр "Дети Азии", зажженный накануне на Ленских столбах, факел в ближайшее время отправится в Южно-Сахалинск, сообщает пресс-служба регионального главы и правительства.

"В Южно-Сахалинске огонь встретят 31 декабря. Оттуда он начнет свое путешествие по районам Сахалинской области и будет зажжен 9 февраля на церемонии открытия игр", - говорится в сообщении.

В торжественной церемонии зажжения огня в Якутии приняли участие председатель правительства республики Владимир Солодов, министр спорта региона Иннокентий Григорьев, глава Якутска Сардана Авксентьева, президент международного комитета игр "Дети Азии" Дмитрий Глушко, заместитель министра спорта, туризма, и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов, двукратная Олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий.

Первый этап эстафеты огня прошел по центральным улицам Якутска, до 29 декабря огонь будет находиться в Якутии. Общая протяженность маршрута эстафеты составит 4112 км, по 32 населённым пунктам огонь пронесут 370 спортсменов.

Первые зимние Международные спортивные игры "Дети Азии" состоятся с 8 по 17 февраля 2019 года в Южно-Сахалинске. Соревнования пройдут по 8 видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, сноуборд, хоккей, шорт-трек. Игры "Дети Азии" позиционируются как подготовительный этап к зимним Юношеским Олимпийским играм 2020 года, которые состоятся в Лозанне.

Международные спортивные игры "Дети Азии" проводятся при поддержке Международного Олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии, правительства РФ и Олимпийского комитета России.