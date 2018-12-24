Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в Шри-Ланку

24.12.18 06:26

© РИА Новости. Алексей Даничев

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" в понедельник завершил деловой заход в военно-морскую базу Коломбо (Шри-Ланка), куда прибыл 20 декабря.

"В ходе визита в Коломбо были проведены протокольные мероприятия, российская делегация во главе с послом РФ в Шри-Ланке провела встречу с командующим Западным Военно-морского района ВМС Шри-Ланка контр-адмиралом Н.Улугетенне и командующим ВМС Шри-Ланки вице-адмиралом С.Ранасингхе", сообщила пресс-служба ТОФ.

После перехода морем военнослужащим Тихоокеанского флота было предоставлено время на отдых, они осмотрели достопримечательности города. Также моряками ТОФ и ВМС Шри-Ланки прошли товарищеские соревнования по футболу, волейболу и перетягиванию каната.

Во время стоянки в Военно-морской базе Коломбо российские корабли посетили военнослужащие Шри-Ланки. Во время экскурсии на крейсер "Варяг" и корабль "Адмирал Пантелеев" моряки Шри-Ланки ознакомились с вооружением кораблей, условиями службы и быта российских моряков.

Кроме того, корабли отряда пополнили запасы топлива и продовольствия.