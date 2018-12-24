"Аэрофлот" отсудил у аэропорта Иркутска компенсацию за столкновение самолета с птицей

24.12.18 06:43

© РИА Новости. Максим Богодвид

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Четвертый арбитражный апелляционный суд отказал АО "Международный аэропорт Иркутск" в удовлетворении жалобы на решение суда первой инстанции, взыскавшего с предприятия 266,4 тыс. рублей убытков, вызванных столкновением птицы с лайнером "Аэрофлота", следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Соответствующее решение принято 14 декабря. В картотеке пока опубликована лишь резолютивная часть постановления.

Инцидент произошел в августе 2015 года с самолетом А-330 "Аэрофлота", выполнявшим рейс из Иркутска в Москву, следует из материалов дела. Во время взлета в воздухозаборник правого двигателя врезалась птица. Лайнер долетел до Москвы, где позже техники обнаружили останки хищной птицы - эксперты указали, что это был ястреб-тетеревятник. Осмотр также показал, что в результате столкновения образовались пробоины в "акустических панелях воздухозаборника" двигателя А-330.

Сумма за ремонт самолета, по данным авиакомпании, составила 266,4 тыс. рублей. Эти убытки "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) предложил компенсировать аэропорту. Однако тот отказался, заявив, что такой инцидент мог вполне произойти при посадке судна в Шереметьево.

После этого авиакомпания обратилась в Арбитражный суд Иркутской области, который в октябре 2018 года взыскал с аэропорта средства за ремонт. В ходе рассмотрения суд установил, что иркутский аэропорт "ненадлежащим образом исполнил обязательства по орнитологическому обеспечению полета". Как говорится в решении суда, в обязанности аэропорта входило оснащение биоакустическими установками, ружьями, ракетницами, газовыми пушками и другими приспособлениями для отпугивания птиц.