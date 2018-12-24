Пассажирский Embraer Е 170 аварийно приземлился в Новосибирске

24.12.18 07:13

© РИА Новости. Максим Блинов

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Следственные органы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводят проверку по факту посадки самолета Embraer Е 170, следовавшего по рейсу Новосибирск - Нижневартовск, сообщает следственное управление.

"24 декабря около 08:20 часов по местному времени в аэропорту Толмачево произвел посадку самолет Embraer Е 170. На борту по предварительным данным находилось четыре члена экипажа и 67 пассажиров", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной возврата в аэропорт вылета стал сигнал о неубранном после взлета шасси, вследствие чего капитан воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета.

Посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно повреждений не получило.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, а также иные проверочные мероприятия.