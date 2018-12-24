Переправа Холмск - Ванино приостановила работу из-за шторма в море

24.12.18 08:16

© РИА Новости. Олег Смереченский

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин с материковой частью РФ закрылась утром в понедельник из-за шторма в Татарском проливе, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском морском пароходстве (СахМП).

"Переправа приостановила работу утром в понедельник. Все три парома будут пережидать непогоду в порту Ванино Хабаровского края. В ночь на вторник переправу планируется открыть, первый паром "Сахалин-10" отправится к Сахалину во вторник в 02:00 по хабаровскому времени (понедельник 19:00 мск)", - рассказал собеседник. По данным синоптиков, в настоящее время в Татарском проливе северо-западный ветер 18-25 м\с, шторм с высотой волн до 4,5 м.

В СахМП также сообщили, что прогнозу синоптиков, к Сахалину в ближайшие дни подойдет еще один циклон, и паромная переправа из-за штормовой погоды в Татарском проливе может быть снова закрыта предположительно 26 декабря и до конца текущего года.