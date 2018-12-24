Деятельность авиакомпании "Якутия" стабилизируют в течение полугода

24.12.18 08:26

© РИА Новости. Максим Блинов

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Деятельность авиакомпании "Якутия", которая имеет большую задолженность у лизингодателя, будет стабилизирована в течение полугода, сообщил в ходе прямого эфира главы Якутии Айсен Николаев.

"Проблема авиакомпании нас всех тревожит. Она была в тяжелом состоянии - осенью стоял вопрос со стороны надзорных федеральных органов об отзыве сертификата эксплуатанта, об остановке деятельности авиакомпании. Пришлось принимать достаточно жесткие меры, вплоть до замены всего руководящего состава компании", - сообщил А.Николаев.

Глава Якутии заявил, что несмотря на то, что ситуация исправляется, авиакомпания имеет проблемы в технической части в связи с устареванием самолетов АН-24, а также до сих пор имеются проблемы с "Суперджетом".

"Имеется огромная задолженность, которая образовалась у авиакомпании "Якутия" перед лизингодателями по "Суперджетам". Сумма достаточно серьезная, которая может привести к приостановке финансовой деятельности компании. Мы реструктуризировали ее кредиторскую задолженность перед банками, и будем продолжать работу в этом направлении", - сообщил А.Николаев.

Он отметил, что власти региона заинтересованы в том, чтобы АК "Якутия" продолжила свою работу.

"Уверен, что где-то в течение полугода мы стабилизируем деятельность компании. Республика крайне заинтересованы в том, чтобы "Якутия" продолжала свою работу. Наш регион огромный и авиация для многих населенных пунктов является единственным круглогодичным транспортным путем сообщения - другого у нас нет", - заключил А.Николаев.