Канатная дорога Лужники - Воробьевы горы переходит в платный режим работы

24.12.18 08:34

© РИА Новости. Антон Денисов

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Канатная дорога Лужники - Воробьевы горы, работавшая с 27 ноября бесплатно, с понедельника планирует взымать плату с пассажиров, сообщает пресс-служба компании.

Стоимость проезда в будние дни по московской канатной дороге в одну сторону составит 400 рублей, туда и обратно - 700 рублей.

В выходные дни стоимость проезда - 500 рублей в одну сторону, туда и обратно - 800 рублей.

Канатная дорога работает ежедневно, с 12:00 до 20:00. Поездку на фуникулерах возможно оплачивать с помощью списания средств с кошелька карты "Тройка".

Московская канатная дорога открылась 27 ноября. На следующий день в ее работе произошел сбой, который был связан с хакерской атакой. В штатном режиме комплекс заработал лишь 30 ноября.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал приостановку работы канатной дороги между Воробьевыми горами и Лужниками, в открытии которой он участвовал.

"Живем в век киберугроз. На канатку совершена мощная хакерская атака. В ближайшее время владельцы обещают установить дополнительную защиту и запустить", - написал С.Собянин на своей странице в "Твиттере" 29 ноября.

Позже Московская канатная дорога закрывалась для посетителей с 3 по 6 декабря в связи с плановым ежегодным освидетельствованием объекта Ростехнадзором.