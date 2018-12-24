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24.12.18 08:33
Свыше 100 тыс. литров поддельного алкоголя изъяли в Иркутской области
"Из незаконного оборота изъято свыше 100 тыс. литров фальсифицированного алкоголя", - говорится в сообщении со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
В городах Иркутске, Шелехов, Слюдянка и Усолье-Сибирское полицейские обнаружили склады с крупными партиями готового к продаже фальсификата, а также производственные цеха. Кроме того, выявлены павильоны, магазины и кафе, в которых торговали поддельным алкоголем.
"Проведено 60 обысков, установлены предполагаемые лидеры и активные участники организованных групп. Задержаны 19 граждан", - отмечается в сообщении.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.6 ст.171.1 (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки в крупном размере группой лиц), ст.171.3 (Незаконный оборот этилового спирта), ст. 327.1 (Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия) УК РФ.
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