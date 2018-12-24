Тарифы на теплоснабжение в Забайкалье с января вырастут на 1,7%

24.12.18 08:40

© РИА Новости. Михаил Мордасов

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Региональная служба по тарифам (РСТ) Забайкальского края утвердила тарифы на теплоснабжение в 2019 году, которые с 1 января следующего года вырастут на 1,7%, с июля - еще на 2,9%, сообщает правительство региона со ссылкой на руководителя ведомства Марину Попову.

"По предложению ПАО "ТГК-14" рост затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии по отношению к 2018 году должен был составить 124%. По поручению главы Забайкальского края Александра Осипова РСТ проверила экономическую обоснованность данного предложения. Все затраты, не связанные с осуществляемой деятельностью, либо приводящие к дополнительной нагрузке на потребителей Забайкальского края, были исключены", - отметила М.Попова, чьи слова приводятся в сообщении.

В результате плата за отопление одного квадратного метра жилья в следующем году увеличится на 1,13 рубля. При этом рост в январе связан с повышением ставки НДС.

Также правительство РФ для Забайкальского края утвердило рост тарифов на коммунальные услуги с 1 июля на 3,2%.