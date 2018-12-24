Аэропорт Саратова работает с перебоями из-за тумана и снегопада

24.12.18 09:03

© РИА Новости. Владимир Вяткин

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Неблагоприятные погодные условия стали причиной задержки авиарейсов в аэропорту Саратова в понедельник.

На сайте аэропорта сообщается, что из-за плохих метеоусловий задержаны утренние рейсы в Москву (Шереметьево). Кроме того, утром два самолета с задержками вылетят в Саратов из Москвы (Шереметьево).

По данным Саратовского гидрометцентра, снегопад и туман с ухудшением видимости до 500 м и менее могут сохраниться в городе еще несколько суток.